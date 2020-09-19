شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة..تعادل سلبي بين الاهلي والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والمقاصة المقامة حالياً بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز والنتيجة هي التعادل السلبي ، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

بدأ الأهلي المباراة بنشاط ملحوظ والغى محمد الحنفي حكم المباراة هدف للأهلي سجله خالد أوتوش لاعب المقاصة بالخطأ في مرمى فريقه بدعوى أن الكرة كان ضربة حرة مباشرة ضد بادجي قبل أن يسجل أوتشو الهدف لكن محمد الحنفي ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية "الفار".

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن أشرف ، عمرو السولية ، بادجي ، قفشة ، على معلول ، جونيور أجاي ، جيرالدو ومحمد هاني ، فيما يلعب المقاصة المباراة بتشكيل ، مكوّن من: محمود حمدي ، أحمد محسن ، أحمد مودي ، محمد دبش ، عصام صبحي ، صلاح ريكو ، خالد أوتشو ، فوافي ، محمد أبراهيم ، ميدو جابر ، عمرو مرعي.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة، فيما يدخل المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة ، ولعب الأهلى 27 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، أما المقاصة فخاض 27 مباراة وحقق 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبوه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

واسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المباراة للحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة، وهانى خيرى "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمد نهاد "حكم رابع"، وطارق مجدى "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".

وتحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلى ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة، كان الفوز حليف الأهلى فى 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات، فيما كان الفوز حليف المقاصة فى مواجهتين فقط.

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