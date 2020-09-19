شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات في تشكيل الزمالك أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طارق يحيي المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك علي الدفع بالتشكيل الأساسي ولاعبي الخبرة في مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 في الدورى، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن طارق يحيى سيدفع باللاعبين الأساسيين في مباراة طنطا وفي مقدمتهم حازم امام في الجبهة اليمني ومحمد أبو جبل في حراسة المرمي ومحمد اوناجم عقب انتهاء إيقافه حيث غاب المغربي اوناجم عن مباراة اسوان الماضية بسبب حصوله علي 3 إنذارات، ويوسف أوباما الذي استبعده طارق يحيي من مباراة اسوان بسبب عدم اكتمال شفاءه.

من ناحية أخرى احتفل نادى الزمالك بمرور 18 عاما على التتويج بلقب كأس السوبر المصرى التى أقيمت 18 سبتمبر عام 2002، للمرة الثانية فى تاريخ القلعة البيضاء، ونشرت حسابات النادى على فيسبوك وإنستجرام صورة للحظة التتويج بالبطولة صحبتها بتعليق: "يوافق اليوم ذكرى فوز الزمالك عام 2002 ببطولة السوبر المصري للمرة الثانية على التوالى".

وأقيمت المباراة فى مثل هذا اليوم عام 2002 وهى النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر المصرى، التى تقام سنويًا بين بطل الدورى المصري الممتاز وبطل كأس مصر، وفى هذه النسخة شارك المقاولون العرب، الذى كان يحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، بدلًا من الإسماعيلى بطل الدورى بسبب رفض الإسماعيلى اللعب فى استاد القاهرة وأيضًا بسبب الإعداد غير الكافى، ثم رفض الأهلى، وصيف الدورى، وغزل المحلة رابع الدورى، اللعب على اللقب ضد الزمالك.

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وفاز الزمالك على المقاولون العرب، بعد مباراة عصيبة امتدت للأشواط الإضافية، حتى نجح أسامة نبيه من إحراز هدف الفوز للقلعة البيضاء فى الدقيقة 104 من عمر المباراة.