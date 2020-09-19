عبد الحفيظ يتابع مباراة الاهلي والمقاصة من المدرجات.. صورة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة فريقه أمام مصر المقاصة المقامة حالياً من مدرجات لدرجة الثانية بملعب القاهرة ، ويأتي ذلك بعدما قرر اتحاد الكرة معاقبة سيد عبدالحفيظ بإيقافه مباراة واحدة نظراً لاعتراضه غير اللائق على حكم مواجهة الأهلي والاتحاد الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المقاصة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز والتي يخوضها الأهلي بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها ، ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن أشرف ، عمرو السولية ، بادجي ، قفشة ، على معلول ، جونيور أجاي ،

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة، فيما يدخل المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة ، ولعب الأهلى 27 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، أما المقاصة فخاض 27 مباراة وحقق 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبوه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

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واسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المباراة للحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة، وهانى خيرى "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمد نهاد "حكم رابع"، وطارق مجدى "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".

وتحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلى ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة، كان الفوز حليف الأهلى فى 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات، فيما كان الفوز حليف المقاصة فى مواجهتين فقط.