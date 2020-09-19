رضا عبد العال تريند على تويتر بسبب مباراته الأولي مع طنطا واستمراره بالملعب بين الشوطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم رضا عبد العال لاعب الأهلى والزمالك السابق، ومدرب فريق طنطا التريندات على موقع تويتر مؤخراً، حيث دشن رواد الموقع هاشتاج حمل اسمه، وذلك بعد فترة طويلة من تحديه الجميع أنه حالة تدريب فريق في الدورى الممتاز سيري الجميع كيفية التدريب بشكل مميز، وهو الأمر الذى أثار رغبة كبيرة ربما من قبل رواد تويتر لانتظار نتيجة أولي مباريات فريقه مع اف سى مصر.

رضا عبد العال ومما زاد هذا الشغف ما فعله بإثارة الجدل بين شوطي المباراة حينما رفض التوجه لغرفة خلع الملابس ومنح لاعبيه التعليمات على أرضية الملعب اعتقاداً أن هناك سحر أو عمل ما في الغرفة حسبما جاء خلال حديث الاستديو التحليلي لقناة اون تايم سبورت. Advertisements

رضا عبد العال وتعليقات رواد تويتر علي أول ظهور له

رضا عبد العال وتعليقات رواد تويتر وقبل المباراة يقبع طنطا في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً فيما يحتل نادى مصر في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

المذيع ابراهيم عبد الجواد اثناء حديثه عن رضا عبد العال وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ"رضا عبد العال" بعد توليه مسئولية تدريب طنطا خلفاً لأيمن المزين الذى رحل عن تدريب الفريق للمرة الثانية عقب رباعية أسوان ويسعى رضا عبد العال لترك بصمة جيدة مع فريقه ، في المقابل يظهر طارق عبد الله مديراً فنياً لنادى مصر لأول مرة الليلة عقب اعتذار خالد جلال عن الاستمرار في منصبه بعد الخسارة من المقاصة بثلاثية ، ويسعى للتمسك بالأمل الأخير للبقاء في دوري الأضواء والشهرة.

تعليقات رواد تويتر على رضا عبد العال

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