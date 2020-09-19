شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفي من المقاصة للأهلي بعد التتويج بالدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو فريق مصر المقاصة على إعداد ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والجهاز ‏الفني، قبل المباراة التي تجمع الفريقين في حالياً على استاد القاهرة الدولي، بعدما حسم ‏الأهلي رسميًّا بطولة الدوري والتتويج باللقب 42 في تاريخه، قبل نهاية المسابقة بـ7 مباريات، كما حرص لاعبو نادي مصر المقاصة أثناء وقوفهم في الممر الشرفي على إهداء لاعبي الأهلي باقات من الورود، لتهنئتهم بالتتويج بالدرع رقم 42، وللعام الخامس على التوالي.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة، فيما يدخل المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة ، ولعب الأهلى 27 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، أما المقاصة فخاض 27 مباراة وحقق 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبوه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

واسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المباراة للحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة، وهانى خيرى "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمد نهاد "حكم رابع"، وطارق مجدى "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".

وتحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلى ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة، كان الفوز حليف الأهلى فى 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات، فيما كان الفوز حليف المقاصة فى مواجهتين فقط.





























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ممر شرفي 2



ممر شرفي للاهلي من المقاصة