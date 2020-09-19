الامارات | توتنهام يعلن استعادة بيل من ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يعلن استعادة بيل من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استعادة لاعبه السابق جاريث بيل من ريال مدريد على سبيل الإعارة كما ضم سيرجيو ريجيلون الظهير الأيسر بعقد نهائي اليوم السبت. ويعود بيل إلى ناديه اللندني بعقد إعارة لموسم واحد فيما ذكرت تقارير أن توتنهام سيدفع 20 مليون جنيه إسترليني (25.8 مليون دولار) في مجموع أجر وقيمة ضم مهاجم ويلز البالغ عمره 31 عاما. وقضى ريجيلون الموسم الماضي على سبيل الإعارة في أشبيلية وذكرت تقارير أنه انضم من ريال مقابل 30 مليون يورو (35.51 مليون دولار). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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