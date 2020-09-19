شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاصة ينظمون ممرًا شرفيًا لنجوم الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة على تنظيم ممر شرفي لنجوم النادى الأهلى قبل مباراة الفريقين، اليوم السبت، على استاد القاهرة في الجولة الـ28 من مسابقة الدورى، وذلك بعد حصول الأهلى على اللقب للمرة الـ 42.

كما حرص لاعبو نادي مصر المقاصة أثناء وقوفهم في الممر الشرفي على إهداء لاعبي الأهلي باقات من الورود، لتهنئتهم بالتتويج بالدرع.

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة على التوالي والـ 42 في تاريخه، بعد تعثر منافسه المباشر الزمالك أمام أسوان، أمس.