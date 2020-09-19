شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (0)-(0) المقاصة.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره مصر المقاصة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وجونيور أجايي ومحمد مجدي «قفشة» وجيرالدو. الهجوم: أليو بادجي. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ووليد سليمان وأحمد الشيخ ومروان محسن ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمود كهربا. تشكيل المقاصة: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم Advertisements الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعاصم سعيد وحسني فتحي ومصطفى شبيطة ومحمد توني وصلاح عاشور وعبدالله مجدي وشميلس بيكلي وصلاح أمين.‎ أبرز أحدث اللقاء: بداية المباراة د12: جووووووووووول عمرو السولية يسجل الهدف الأول د14: محمد الحنفي حكم المباراة يلغي الهدف بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.. باحتساب خطأ على بادجي الوضع في مصر

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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