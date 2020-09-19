شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعلن قائمة وغيابات الاتحاد السكندرى في مواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن قائمة الفريق عماد السيد بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وأحمد نبيل مانجا للإصابة، ومحمود رزق لتعرضه لإصابة بكسر في الأنف أمام الأهلي، والسوري عمر الميداني الذي تلقى إصابة في الوجه أثناء التدريب الأخير، كما يغيب نور السيد قائد الفريق، بعد قرار طلعت يوسف بإيقافه حتى نهاية الموسم، وتم استبعاد محمد الصباحي لأسباب فنية.

وضمت القائمة كلًا من: محمود الزنفلي، عمرو خليل، السيد سالم، صبري رحيل، مروان النجار، يوسف حسن، أسامة العزب، محمود شعبان، إسلام جمال، خالد الغندور، عبدالغني محمد، مروان عطية، أحمد راشد، رزاق سيسيه، أحمد حجي، أحمد رفعت، هشام محمد، كريم الديب، خالد قمر، أنيس سالتو.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 37 نقطة.