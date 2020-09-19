شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك إنجليزي.. وسلسلة تهديفية غير مسبوقة في بداية الجولة الثانية لـ«بريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، وهي الجولة التي شهدت حتى اللحظة مباراتي إيفرتون مع ويست بروميتش ألبيون، وليدز يونايتد مع فولهام.

وحفل اليوم بسجل تهديفي ضخم، فشهدت المباراتين إجمالي 14 هدفًا بواقع 7 اهداف مناصفة في كل مباراة، وهو العدد الأقل بـ 9 أهداف من مباريات الجولة الأولى التي شهدت لعب 8 مباريات وسُجل خلالها 23 هدفًا مع تسجيل طرفي المباراة في 3 فقط من المباريات الـ8.

وكانت بداية اليوم من معقل نادي إيفرتون، جوديسون بارك، الذي شهد فوز أصحاب الأرض بنتيجة 5-2 على الصاعد حديثًا للبريميرليج، ويست بروميتش ألبيون، ليحقق إيفرتون ثاني انتصار له على التوالي ويتصدر الترتيب بشكل مؤقت، وينجح في الفوز بأول مباراتين في الموسم بالبريميرليج للمرة الأولى منذ 8 مواسم (2012/2013).

وتألق المهاجم الإنجليزي دومينيك كالفيرت لوين (23 عامًا و187 يومًا) الذي سجل اليوم أول هاتريك له مع إيفرتون في مختلف البطولات (بعد 174 مباراة بقميص الفريق)، ودخل تاريخ النادي من أوسع أبوابه بعد أن أصبح أصغر لاعب إنجليزي يسجل هاتريك لإيفرتون في عهد البريميرليج، وأول لاعب يسجل هاتريك لإيفرتون في المسابقة منذ وأين روني ضد ويست هام يونايتد في نوفمبر 2017.

وشهدت المباراة تسجيل لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريجيز هدفًا ليدون أول أهدافه بقميص ناديه الجديد الذي يقدم بداية رائعة هذا الموسم بفضل مردود صانع ألعاب ريال مدريد السابق.

وفي المباراة الأخرى، قدم الصاعدان حديثًا للبريميرليج، ليدز يونايتد وفولهام، واحدة من أمتع المباريات مع فوز الأول على ضيفه بنتيجة 4-3.

Advertisements

وأصبح ليدز يونايتد هو أول فريق صاعد حديثًا للبريميرليج يسجل 3 أهداف أو أكثر في أول مباراتين له في البريميرليج (خسر 4-3 من ليفربول في الافتتاح) في حدث غير مسبوق في عهد البريميرليج.