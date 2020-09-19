شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. توتنهام يضم جاريث بيل وسيرجيو ريجيلون من ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن توتنهام الإنجليزي عن إتمام الإجراءات الخاصة بصفقة تعاقده مع الويلزي جاريث بيل، جناح ريـال مدريد الإسباني، اليوم السبت، على سبيل الإعارة.
وكتب حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يسعدنا الإعلان عن التوقيع مع سيرجيو ريجيلون من ريـال مدريد».
وبعد دقائق فقط نشر توتنهام تغريدة أخرى تضمنت مقطع فيديو لنجمه السابق جاريث بيل: «بيل عاد، أهلًا بك في المنزل».
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