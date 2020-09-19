شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات هداف «مزدوج» في لقاءات الأهلي والمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة جديدة ستجمع فريق الكرة بنادي مصر المقاصة بفريق الأهلي، في تمام الثامنة من مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ونشر الموقع الرسمى لنادى مصر المقاصة تقريرا عن مواجهات الفريقين وذكر الموقع أن لقاءات الفريقين تحفل بالعديد من الأرقام والإحصاءات، لكن يبقى حسين الشحات لاعب المقاصة السابق والأهلي الحالي حالة فريدة في تاريخ مواجهات الفريقين.

ومنذ بداية مواجهات المقاصة والأهلي عام 2011 وحتى الآن كان حسين الشحات اللاعب الوحيد الذي سجل لصالح كل فريق منهما في مرمى الآخر.

ويمتلك حسين الشحات في سجله هدفا وحيدا بقميص المقاصة في مرمى الأهلي، كان في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 10 ديسمبر 2017 في الجولة الثانية من بطولة الدوري لموسم 2017/2018، وانتهت هذه المباراة وقتها بفوز المقاصة بنتيجة 3-2.

وبعد انتقاله لصفوف الأهلي سجل حسين الشحات هدفا للفريق الأحمر في مرمى المقاصة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم 24 يناير 2019 في الجولة الـ 11 لبطولة الدوري موسم 2018/2019، وانتهت المباراة وقتها بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

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