شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وكهربا على مقاعد البدلاء.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول. الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وجونيور أجايي ومحمد مجدي «قفشة» وجيرالدو. الهجوم: أليو بادجي. Advertisements ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ووليد سليمان وأحمد الشيخ ومروان محسن ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمود كهربا. الوضع في مصر

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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