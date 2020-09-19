شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك يختتمن الاستعداد لمواجهة الصيد بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، بقيادة إيهاب محمد على، المدير الفني، تدريباته اليوم، استعدادا لخوض لقاء فريق الصيد.
ويخوض فريق طائرة سيدات الزمالك مباراة الصيد ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، غدا الأحد بملعب الشرقية للدخان.
وحرص الجهاز الفني للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبات وقام بشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ووضع بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بمباراة غدا.
وطالب إيهاب محمد على، لاعباته بضرورة التركيز بالمباراة حتى آخر دقيقة كما حذرهن من الاستهتار وضرورة الفوز باللقاء.
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