شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يمنح «سعيدو» مهلة 48 ساعة للعودة للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منحت إدارة النادى المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، مهلة أخيرة لمدة 48 ساعة للاعب البوركيني سعيدو سيمبوري، من أجل العودة لصفوف الفريق البورسعيدي، قبل تصعيد أزمة انقطاعه للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

كان سيمبوري حدد أكثر من موعد للعودة لصفوف المصري، لكنه لم يلتزم بوعده، وهو ما سبب حالة من الاستياء الشديد تجاه اللاعب.

وكان مسؤولو المصري قد توصلوا لاتفاق مع اللاعب البوركيني، من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وأرسل المصري، التأشيرة الخاصة باللاعب، من أجل عودته لمصر، خلال المرحلة المقبلة، بعد تعيين المدير الفني الجديد على ماهر.

وكان المصري قد تقدم بشكوى لدى الاتحاد الأفريقي، ضد سيمبوري بعد انقطاعه عن التدريبات، لكنه مستعد للتنازل عنها حال عودة اللاعب.

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