شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: دوري الوهم محجوز.. وباقي الفرق مضحوك عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر تامر عبدالحميد «دونجا»، نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن استيائه مما أطلق عليه «التمثيلية الهزيلة» التي تتم كل عام حول بطولة الدوري الممتاز.

وغرد دونجا، ساخرا على موقع التواصل الإجتماعي «توتير» قائلا: «جه في بالى إعلان توظيف والكل رايح يقدم على الوظيفة وأصلا الوظيفة دى محجوزة لشخص قريب المدير.. ويمثلوا انهم يعملوا مقابلات والشخص المحجوز له الوظيفة يأخذ اعلى الدرجات من الحكام قصدى (اللجنة) وياعينى الناس الثانية يتصعب عليه الأسئلة عشان (البيه) ياخد (الدورى) قصدى ياخد (الوظيفة الوهمية).. ما يحدث كل عام يؤكد أن الدوري محجوز لفريق واحد وباقي الفرق مضحوك عليها وعايشة الوهم»