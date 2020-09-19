شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يحفز لاعبى الإسماعيلى فى جلسة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، تدريباته على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد للقاء إنبى يوم الإثنين القادم، باستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الـ 28 لمسابقة الدورى الممتاز.

وعقد المدير الفنى ريكاردو وجهازه المعاون جلسة مع اللاعبين شدد خلالها على ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات من أجل تحقيق الانتصارات وجمع أكبر عدد من النقاط قبل نهاية الموسم لتحسين وضع الفريق في الجدول، وفام المدير الفنى بعمل تقسيمة مطولة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية.

وشهد المران الأخير للفريق حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى، ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

وعلى هامش المران، واصل محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق تدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.