شكرا لقرائتكم خبر عن «كشري» ليس الأول.. مدربون «أهلاوية» منحوا «الشياطين الحُمر» لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصار مفاجئ وغير متوقع حققه فريق الكرة الأول بنادى أسوان على حساب نظيره الزمالك بملعب القاهرة الدولى، بمنافسات الجولة 28 لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2019- 2020، منح فريق الأهلى لقب المسابقة للمرة 42 في تاريخه.

وتكفل أحمد عبدالمنعم كشرى، هداف الأهلى السابق ومدرب أسوان الحالى، بإهداء النادى الأحمر، الذي صال بقميصه في التسعينيات، درع المسابقة عقب التفوق على الزمالك في مباراة الجمعة.

وسبق أحمد كشرى العديد من المدربين من أبناء الأهلى الذين أهدوا اللقب على طبق من ذهب للفريق الأحمر بعد تعطيلهم لمنافسيه.

ويأتى في مقدمة هؤلاء المدربين، المخضرم مختار مختار، والذى قاد الإنتاج الحربى لتعادل سلبى أمام المصرى البورسعيدى في مارس من عام 2018 ليعلن الأهلى بطلاً لدورى 2017- 2018.

كما عاد مختار مختار لفرض تعادل إيجابى على الزمالك في لقاء الإنتاج الحربى بالموسم الماضى 2018- 2019، ومن بعده رضا شحاتة الذي أفقد الفارس الأبيض نقطتين خلال ولايته للجونة، ليهدى الثنائى الأهلاوى اللقب للمارد الأحمر بعد فرملة انتصارات منافسه الأزلى الزمالك.

كذلك حسام حسن، الهداف التاريخى للأهلى بالدورى رفقة محمود الخطيب، قاد المصرى البورسعيدى في موسم 2015- 2016 لتعادل إيجابى في مواجهة الزمالك بملعب الإسكندرية، تُوج الأهلى على إثره بالدرع بالتزامن مع فوزه على الإسماعيلى في ولاية الهولندى مارتن يول.

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