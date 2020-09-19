كارثة جديدة.. «نجم كبير ومميز» يفسخ عقده مع أهلي جدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

كشف الإعلامي الرياضي جمال عارف عن مفاجأة صادمة لجماهير أهلي جدة بشأن رحيل أحد النجوم الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم على طريقة البرازيلي جوزيف دي سوزا.



وقال عارف في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «نجم كبير ومميز من اللاعبين الأجانب سيرحل على طريقة دي سوزا ودجانيني، اللاعب منتظر القرار النهائي للخروج بكامل قيمة المتبقي من عقده».

وفسخ البرازيلي جوزيف دي سوزا عقده مع الأهلي من طرف واحد بعد تأخر مستحقاته المالية، قبل أن يوقع على عقد انضمامه إلى نادي بشكتاش التركي.

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وتقدم دي سوزا بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد الأهلي، طالب من خلالها بالحصول على تعويض مالي بسبب تأخر سداد مستحقاته في موعدها المحدد.

ومن جانبه، رفع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة شكوى رسمية إلى «فيفا» ضد دي سوزا ونادي بشكتاش التركي مؤكدًّا أن رحيل اللاعب عن الفريق الجداوي غير قانوني.

ورد اللاعب على بيان الأهلي وقال في تغريدة: «لماذا لا تظهروا الاتفاقيات التي وقعناها؟ وكذلك رسائل البريد الإلكتروني العديدة، التي طالبت فيها بدفع مستحقاته قبل فسخ العقد؟».

وأضاف البرازيلي: «للأسف الشديد من يتحكم بالنادي عبارة عن مجموعة من الهواة، فالنادي عملاق لكن الإدارة تجعل الأهلي يبدو صغيرًّا».