هازارد يترك لقاء مونشنغلادباخ مصابا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

تلقى نادي ​بوروسيا دورتموند​ ضربة قوية في لقائه الاول في البوندسليغا الالمانية على ملعب سيغنال ايدونا بارك بعد اصابة احد نجومه وخروجه من الملعب.

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وقبل انتصاف الشوط الأول من اللقاء عانى البلجيكي ​تورغان هازارد​ من إصابة في ساقه وبدا غير قادر على إكمال المباراة.

وقرر المدرب السويسري لوسيان فافر استبدال الدولي البلجيكي في الدقيقة 19 ليدفع بفيليكس باسلاك بدلًا منه.

وتعد هذه الإصابة هي الأولى لأسود الفيستيفالون هذا الموسم وذلك في أول مباراة للفريق في البوندسليغا لهذا الموسم.