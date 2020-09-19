- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هازارد يترك لقاء مونشنغلادباخ مصابا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
تلقى نادي بوروسيا دورتموند ضربة قوية في لقائه الاول في البوندسليغا الالمانية على ملعب سيغنال ايدونا بارك بعد اصابة احد نجومه وخروجه من الملعب.
وقبل انتصاف الشوط الأول من اللقاء عانى البلجيكي تورغان هازارد من إصابة في ساقه وبدا غير قادر على إكمال المباراة.
وقرر المدرب السويسري لوسيان فافر استبدال الدولي البلجيكي في الدقيقة 19 ليدفع بفيليكس باسلاك بدلًا منه.
وتعد هذه الإصابة هي الأولى لأسود الفيستيفالون هذا الموسم وذلك في أول مباراة للفريق في البوندسليغا لهذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يترك لقاء مونشنغلادباخ مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.