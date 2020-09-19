شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري البرتغالي: 6 اهداف في تعادل ماديرا وبوافيستا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 حسم التعادل الإيجابي وبنتيجة 3 - 3 المواجهة التي جمعت بين ناديي ناسيونال ​ماديرا​ مع ضيفه ​بوافيستا​ ضمن المرحلة الأولى من ​الدوري البرتغالي​ الممتاز لكرة القدم.

Advertisements وجاءت أهداف ناسيونال ماديرا بتوقيع برايان رياسكوس د 28 وجواو فيكتور د 36 وجواو كاماتشو في الدقيقة 90. بينما سجل اهداف ماديرا كل من غوستافو سوايير د19 و61 وأحرز ريكاردو مانغاس الهدف الثاني في الدقيقة 45. يذكر ان ماديرا هي مدينة مسقط راس الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي ومنتخب البرتغال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدوري البرتغالي: 6 اهداف في تعادل ماديرا وبوافيستا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.