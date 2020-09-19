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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يكشف عن اسباب التوقيع مع جوتا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
كشف المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب عن الاسباب التي دفعت الريدز للتعاقد مع اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا.
وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للريدز:"هناك الكثير من الأسباب التي دفعتنا لضم جوتا، إنه لاعب يمنحنا الكثير من الخيارات لاستخدامه. إنه يبلغ من العمر 23 عامًا ، ولا يزال بعيدًا عن كونه لاعبًا في أواخر مسيرته".
وأضاف: "يمتلك جوتا الكثير من الإمكانيات، لديه السرعة ، يمكنه الهجوم والدفاع والضغط. إنه يجعل الأمر أكثر صعوبة للتنبؤ به ويعطينا خيارات حقيقية لأنظمة مختلفة لأنه يمكنه اللعب في جميع المراكز الثلاثة في خط الهجوم تقريبًا في خطة 4-3-3".
وأوضح: "إذا لعبنا بأربعة لاعبين في خط الوسط يمكنه أن يلعب على كلا الجناحين بشكل طبيعي، كما يمتلك جوتا الكثير من الخصائص التي نحرص على فعلها في المباريات التي نلعبها، مثل الرغبة والجوع لتحقيق الفوز، إنه جزء من هذا الجيل البرتغالي المذهل في الوقت الحالي ، حيث يضمون بالفعل الكثير من اللاعبين المهرة".
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