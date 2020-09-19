اخبار الرياضه

كلوب يكشف عن اسباب التوقيع مع جوتا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يكشف عن اسباب التوقيع مع جوتا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

كشف المدير الفني لنادي ​​ ​يورغن كلوب​ عن الاسباب التي دفعت الريدز للتعاقد مع اللاعب البرتغالي ​ديوغو جوتا​.

Advertisements

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للريدز:"هناك الكثير من الأسباب التي دفعتنا لضم جوتا، إنه لاعب يمنحنا الكثير من الخيارات لاستخدامه. إنه يبلغ من العمر 23 عامًا ، ولا يزال بعيدًا عن كونه لاعبًا في أواخر مسيرته".

وأضاف: "يمتلك جوتا الكثير من الإمكانيات، لديه السرعة ، يمكنه الهجوم والدفاع والضغط. إنه يجعل الأمر أكثر صعوبة للتنبؤ به ويعطينا خيارات حقيقية لأنظمة مختلفة لأنه يمكنه اللعب في جميع المراكز الثلاثة في خط الهجوم تقريبًا في خطة 4-3-3".

وأوضح: "إذا لعبنا بأربعة لاعبين في خط الوسط يمكنه أن يلعب على كلا الجناحين بشكل طبيعي، كما يمتلك جوتا الكثير من الخصائص التي نحرص على فعلها في المباريات التي نلعبها، مثل الرغبة والجوع لتحقيق الفوز، إنه جزء من هذا الجيل البرتغالي المذهل في الوقت الحالي ، حيث يضمون بالفعل الكثير من اللاعبين المهرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يكشف عن اسباب التوقيع مع جوتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا