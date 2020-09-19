توتنهام يستعير بيل ويتعاقد مع ريغيلون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 اعلن نادي ​توتنهام هوتسبير​ عن التوقيع مع ثنائي ريال مدريد ​غاريث بايل​ و​سيرجيو ريغيلون​.

Advertisements وبحسب الموقع الرسمي للنادي اللندني فقد عاد الولزي غاريث بايل الى صفوف الفريق بعقد اعارة لمدة موسم واحد. وكانت علاقة بايل مع النادي الاسباني قد توترت في الفترة الماضية الامر الذي جعله يصبح خارج حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. اما ريغيلون فقد وقع على عقد يمتد لمدة خمس سنوات حتى عام 2025 واشار النادي الى ان الظهير الاسباني سوف يرتدي القميص رقم 3.

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