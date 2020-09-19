شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفاندوفسكي في قفص الاتهام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020 يواجه روبرت ​ليفاندوفسكي​ مهاجم ​بايرن ميونيخ​ الالماني والمنتخب البولندي تهمة التهرب الضريبي في ألمانيا.

Advertisements واتهم تشيزاري كوتشارسكي وكيل ليفاندوفسكي السابق إقدام اللاعب على تحويل أموال تخص شركته إلى حسابه الشحصي في بولندا. وطالب كوتشارسكي اللاعب الدولي البولندي بتعويض يبلغ حوالي 9 ملايين يورو بعدما رفع دعوى قضائية ضد هداف الدوري الألماني وفقًا لمجلة دير شبيغل الألمانية. من جانبه رفض ليفاندوفسكي ادعاءات كوتشارسكي عبر المتحدث باسمه معتبرًا أن دعوى وكيله السابق لا أساس لها وانه فقط يريد مقاضاته لاسباب شخصية.

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