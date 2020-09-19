شكرا لقرائتكم الخطيب يهنئ فريق سيدات كرة السلة بعد الفوز ببطولة دوري السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قدّم محمود الخطيب، رئيس الاهلي التهنئة لفريق كرة السلة «سيدات» بالنادي بعد الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم بعد التغلب على فريق سبورتنج، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ، الجمعة ، بنتيجة 57-52، وأشاد الخطيب بالأداء المميز والانضباط الفني والسلوكي للفريق، والجهد الذي بذله الجهاز الفني واللاعبات في كل المباريات ، وأكد رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري وإسعاد الجماهير يحمل اللاعبات وجهازهن الفني مسئولية كبيرة، خاصة أن جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالبطولات والمركز الأول، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز كبير، مؤكدًا ثقته في إخلاص لاعبات الأهلي وجهازهن الفني وكل عناصر المنظومة، وقدرتهم على الاستمرار في الطريق الصحيح الذي تعود عليه الأهلي وجماهيره.
من جانبه ، عبّر علي هاشم، المدير الفني للفريق عن سعادته بفوز الفريق ببطولة دوري السوبر ، مُضيفاً أن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة قوية، في ظل الرغبة الكبيرة في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير، مؤكدًا أن الفوز جاء بعد إصرار كبير من لاعبات الأهلي لحصد اللقب الثاني هذا الموسم بعد الفوز بدوري المرتبط.
وأشار هاشم إلى أن شخصية الأهلي ظهرت بشدة خلال المباراتين الثانية والثالثة في الدوري أمام سبورتنج، بعد الخسارة في المباراة الأولى، ليعود الفريق بقوة ويحصد البطولة الأقوى هذا الموسم ، وأكد أن الأهلي يستحق اللقب بعدما قدم الفريق أداءً متميزًا، ونجح في مواصلة عروضه القوية حتى النهاية والتتويج باللقب. واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم، وقدمت اللاعبات أفضل ما لديهن، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا جبارًا مع الفريق هذا الموسم.
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