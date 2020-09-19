شكرا لقرائتكم طارق يحيى يستقر على الدفع بالتشكيل الأساسى للزمالك أمام طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، الدفع بالتشكيل الأساسى ولاعبى الخبرة فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى، المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 فى الدورى.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك أن طارق يحيى سيدفع باللاعبين الأساسيين فى مباراة طنطا وفى مقدمتهم حازم إمام فى الجبهة اليمنى ومحمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومحمد أوناجم عقب انتهاء إيقافه، حيث غاب المغربى اوناجم عن مباراة اسوان الماضية بسبب حصوله على 3 إنذارات، ويوسف أوباما الذى استبعده طارق يحيى من مباراة أسوان بسبب عدم اكتمال شفائه.

من ناحية أخرى احتفل نادى الزمالك بمرور 18 عاما على التتويج بلقب كأس السوبر المصرى التى أقيمت 18 سبتمبر عام 2002، للمرة الثانية فى تاريخ القلعة البيضاء، ونشرت حسابات النادى على فيسبوك وإنستجرام صورة للحظة التتويج بالبطولة صحبتها بتعليق: "يوافق اليوم ذكرى فوز الزمالك عام 2002 ببطولة السوبر المصرى للمرة الثانية على التوالى".

Advertisements

وأقيمت المباراة فى مثل هذا اليوم عام 2002 وهى النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر المصرى، التى تقام سنويًا بين بطل الدورى المصرى الممتاز وبطل كأس مصر، وفى هذه النسخة شارك المقاولون العرب، الذى كان يحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، بدلًا من الإسماعيلى بطل الدورى بسبب رفض الإسماعيلى اللعب فى استاد القاهرة وأيضًا بسبب الإعداد غير الكافى، ثم رفض الأهلى، وصيف الدورى، وغزل المحلة رابع الدورى، اللعب على اللقب ضد الزمالك.

وفاز الزمالك على المقاولون العرب، بعد مباراة عصيبة امتدت للأشواط الإضافية، حتى نجح أسامة نبيه من إحراز هدف الفوز للقلعة البيضاء فى الدقيقة 104 من عمر المباراة.