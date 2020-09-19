شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يستقبل الأهلى بممر شرفى بعد حسم الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو فريق مصر المقاصة على إعداد ممر شرفى للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى والجهاز ‏الفني، قبل المباراة التى تجمع الفريقين فى حالياً على استاد القاهرة الدولي، بعدما حسم ‏الأهلى رسميًّا بطولة الدورى والتتويج باللقب 42 فى تاريخه، قبل نهاية المسابقة بـ7 مباريات، كما حرص لاعبو نادى مصر المقاصة أثناء وقوفهم فى الممر الشرفى على إهداء لاعبى الأهلى باقات من الورود، لتهنئتهم بالتتويج بالدرع رقم 42، وللعام الخامس على التوالي.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة، فيما يدخل المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة، ولعب الأهلى 27 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، أما المقاصة فخاض 27 مباراة وحقق 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبوه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

واسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المباراة للحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة، وهانى خيرى "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمد نهاد "حكم رابع"، وطارق مجدى "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".

Advertisements

وتحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلى ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة، كان الفوز حليف الأهلى فى 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات، فيما كان الفوز حليف المقاصة فى مواجهتين فقط.