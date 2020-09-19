ميمي عبد الرازق يجتمع بالأجهزة الفنية بقطاع الناشئين بالمصري

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جدة - عمرو شويل عقد الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري اجتماعًا بأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للقطاع ، بمقر قاعة الإجتماعات الرئيسية بفرع النادي المصري “الضواحي 1” . Advertisements وحضر الاجتماع كل من الكابتن ابراهيم العربي نائب مدير القطاع والكابتن محمد المنصوري المدير الإداري للقطاع والكابتن سيد الناغي المشرف على مدربي حراس المرمى والدكتور أحمد عبد الرازق مسئول الاختبارات النفسية والبدنية والكابتن ابراهيم الصفتي مسئول شئون اللاعبين. هنأ الدكتور ميمي عبد الرازق خلال الاجتماع الحضور بثقة مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية ، مؤكدًا أن اختيارهم للعمل بالمصري يعد تكليفًا وليس تشريفًا ، حيث يحتاج قطاع الناشئين بالنادي المصري لجهود المخلصين من أبناءه للارتقاء بالقطاع والوصول به للمستوى المأمول من الجميع داخل بورسعيد ، مضيفًا أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل إعداد أجيال قوية من الناشئين تكون بمثابة الذخيرة المستقبلية للفريق الأول للكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

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