شكرا لقرائتكم علاء ميهوب: دفع فايلر بجونيور أجايي في الجبهة اليمنى عليه علامات استفهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى علاء ميهوب نجم النادي الأهلي سابقًا على اختيار رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول للنيجيري جونيور أجايي للعب في مركز الجناح الأيمن بالرغم من إجادة اللاعب نفسه اللعب في الجبهة اليسرى.

أضاف علاء ميهوب خلال الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة عبر قناة النادي الرسمية ربما سيكون هناك تعديلات من خلال المباراة لكن تواجد جونيور أجايي في الناحية اليمنى يدفعنا للتساؤل عن نجاح اللاعب في خوض هذه المباراة في الجبهة اليمنى.

وشدد علاء ميهوب على ان رينيه فايلر يخوض المباراة بخطة 4-2-3-1 الكلاسيكية مشدداً على أهمية تواجد محمد مجدي قفشه في مركز صانع الألعاب وهو ما يفتقده النادي بشكل كبير في المباريات الماضية ونتمنى ان يكون تواجد اللاعب يسهل من ترابط الخطوط بشكل كبير.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المقاصة المقرر لها الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز والتي يخوضها الأهلي بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها .

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن أشرف ، عمرو السولية ، بادجي ، قفشة ، على معلول ، جونيور أجاي ، جيرالدو ومحمد هاني.

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ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة، فيما يدخل المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة ، ولعب الأهلى 27 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، أما المقاصة فخاض 27 مباراة وحقق 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبوه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

واسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المباراة للحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة، وهانى خيرى "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمد نهاد "حكم رابع"، وطارق مجدى "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".

وتحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلى ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة، كان الفوز حليف الأهلى فى 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات، فيما كان الفوز حليف المقاصة فى مواجهتين فقط.