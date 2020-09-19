شكرا لقرائتكم ثلاثي الأهلى فى غرفة خلع ملابس المقاصة قبل مباراة الفريقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص ثلاثي الأهلي أحمد الشيخ وحسين الشحات ومحمود وحيد، على دخول غرف خلع ملابس نادي مصر المقاصة باستاد القاهرة قبل مواجهة الفريقين والمقرر انطلاقها بعد قليل ، وقام الشحات والشخ ووحيد بالإطمئنان على لاعبي المقاصة والجهاز الفني نظراً لأن ثلاثي الاهلي كان ضمن فريق المقاصة قبل أن يلعب للأهلي كما حرص الثلاثي على البقاء ومداعبة باقي لاعبي الفريق الفيومي خلال عمليات الأحماء، ويستضيف الأهلي نظيره مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز ، على جانب آخ ،ر توجه الثلاثي محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء بقيادة مدرب الحراس ياكون ميشيل في الاهلي على التوجه لحراس المقاصة بقيادة مصطفى كمال مدرب الحراس وتبادلوا السلام والتحية.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة، فيما يدخل المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة ، ولعب الأهلى 27 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، أما المقاصة فخاض 27 مباراة وحقق 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبوه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

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واسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المباراة للحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة، وهانى خيرى "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمد نهاد "حكم رابع"، وطارق مجدى "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".

وتحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلى ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة، كان الفوز حليف الأهلى فى 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات، فيما كان الفوز حليف المقاصة فى مواجهتين فقط.