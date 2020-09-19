شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف آخر رسائل الفتاة المكسيكية للحضرى وأول تصريح للسد العالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام الحضرى حارس مرمى مصر وأفريقيا الأسبق ، أن ماتد تداوله فى السوشيال ميديا عن رسائل وكلام مع فتاة مكسيكية هو أمر عادى جدا وليس به اى تجاوز أي شيء يخرق الأصول والاخلاقيات .

وأضاف أسطورة حراسة المرمى في مصر وأفريقيا في تصريحات خاصة انه يتفاعل دائما مع الجماهير والمعجبين على كافة صفحاته في السوشيال ميديا فيس بوك أو تويتر وكثيرا مايطلب منه عمل فيديوهات أو رسائل تهنئة ويلبى الطلبات حرصا على التواصل مع محبيه وجماهيره ، وحديثه مع الفتاة المكسيكية علنى وليس سرا ويظهر فيه السلوك المهذب ولكن هناك من يحاول الإيحاء بشئ أخر خلاف الحقيقة رغم ان الامر واضح .

وتابع السد العالى انه تحدث مع الفتاة وقال لها مش بعرف أتكلم انجليزى لذلك كتبت باللغة العربية " وهى قالت لى " عايزة أجى القاهرة وده كلام عادى، ورده عليها كان واضح جدا بشكل مهذب ليس فيه اى تجاوز "

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وكشف الحضرى ان الفتاة نشرت من قليل رسائل جديدة تؤكد فيها احترامها له وانه أكبر منها بـ 24 عاما ويعاملها كطفلة من شخص كبير ، وكتبت انه انسان صدوق مهذب يحب الصداقة ".

وينشر "الخليج 365" أخر كلام الفتاة المكسيكية لتوضيح حقيقة الرسائل والاحترام والتقدير لعصام الحضرى.