شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم لقاء طنطا ونادى مصر فى أول ظهور لرضا عبد العال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا طنطا ونادى مصر سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد طنطا الرياضى ضمن فاعليات الجولة الثامنة والعشرون للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبناء السيد البدوى إلى 18 نقطة في مؤخرة جدول الترتيب ، بينما ارتفع رصيد نادى مصر إلى 20 نقطة في المركز قبل الأخير ويقترب الفريقان سويا للهبوط للقسم الثانى بعد تعادلهما سويا .

جاءت أحداث المباراة قوية من جانب الفريقين وأن غلب عليها الخوف من الهزيمة بالرغم من اللاعبين كانوا يدركون أن التعادل مثل الخسارة وحاول لاعبو طنطا استغلال الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها من رضا عبد العال المدير الفني الجديد للفريق الذى تم التعاقد معه خلفا لأيمن المزين ، إلا أنهم اصطدموا برغبة أبناء مصر وجهازهم الفني الجديد بقيادة طارق عبد الله الذى نجح في فرض أسلوبه على المباراة وخاصة الشوط الثانى الذى كان الضيوف قريبين من خطف الثلاث نقاط وخاصة في الدقيقة الأخيرة من المباراة عندما ارتطمت كرة مهاجم نادى مصر في عارضة الفريق الطنطاوى .