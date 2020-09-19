شكرا لقرائتكم أبو العلا: إيهاب جلال هيلعب كورته الهجومية أمام فايلر الباحث عن الأرقام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة سيواجه الأهلى بكل هدوء وسيحاول لعب كورته الهجومية خاصة بعد ضمان البقاء في الدورى.

وقال محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق فى تصريحات للإعلامى أحمد شوبير فى برنامج استاد أون تايم سبورت: "أعتقد أن إيهاب جلال هيغير من طريقته لاستقبال حماس الأهلى وممكن يستغلها فى محاولة خطف الهدف الأول ويربك حسابات الأهلى والأهم بالنسبة له ألا يستقبل أى أهداف فى أول ربع ساعة حتى يدير المباراة بهدوء".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "إيهاب جلال بيلعب أمام الأهلى النهاردة بأعصاب هادئة وبيلعب كورته الهجومية لأنه مش مضغوط وكل تفكيره حاليا هو تحسين مراكز المقاصة في مقابل فايلر اللى بيفكر في زيادة الأرقام القياسية لأنه الأكثر فوزا والأقل هزيمة والأكثر تهديفا والأقل استقبالا والدليل التشكيل الأساسى له والرجوع لخطته المناسبة".

ومن جانبه قال وليد صلاح الدين: "أرقام الأهلى بتحط ضغط على كل لاعيبه الأهلى القادمة، وبدأت تصدر للجماهير أن بطولة الدورى شيء عادى، وهى مش كدة خالص دى بطولة صعبة جدا ولازم الجمهور يقدر قيمتها مش معنى أننا بناخدها كتير تبقى سهلة".

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وأضاف وليد صلاح: أهم نقطة بيعملها جهاز الأهلى هى الثبات الانفعالى فى كل المواقف التى مر بها مثل خسارة السوبر أمام الزمالك وإصابة الشحات ورحيل رمضان صبحى واهتزاز المستوى، فأهم حاجة أوضة اللبس تكون قوية للم الشمل بسرعة لأن الأزمات أن لم تلم بسرعة بتأثر على الفريق، والأهلى ناجح فى ذلك".

يخوض فريق الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم السبت، واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يلتقى مع نظيره مصر المقاصة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما حسم بطولة الدورى الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما دخل 34 هدفاً مرماهم.

موعد مباراة الأهلى ضد مصر المقاصة فى الدورى والقنوات الناقلة



وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلى ومصر المقاصة اليوم على الهواء مباشرة مع وجود أستوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها.

ويرغب المارد الأحمر فى الفوز على الفريق الفيومى "المقاصة" خلال موقعة الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد وعلى رأسها التركيز فى منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث يستعد الفريق لنصف نهائى البطولة أمام الوداد المغربى كما يرغب الأحمر فى استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل السلبى فى الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق فى تحقيق أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.