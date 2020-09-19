شكرا لقرائتكم أبو العلا: طريقة إيهاب جلال ممكن تفيد الأهلى في حسم المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن طريقة لعب إيهاب جلال مدرب المقاصة قد تساعد الأهلى في حسم المباراة، التي ستنطلق بعد قليل على استاد القاهرة الدولى في الجولة الـ28 من منافسات الدورى.

وقال محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق في تصريحات للإعلامى أحمد شوبير في برنامج استاد أون تايم سبورت: "المقاصة مع إيهاب جلال بيستخدم محمد حمدى الحارس في اللعب لجذب الفرق لملعبه ومباغته في الهجمات السريعة والكرات القاتلة عن طريق محمد إبراهيم للمهاجمين، ودائما بيوسع مساحات لمحمد إبراهيم وبابلن فوافى لاختراع دفاعات الخصم".

وأضاف محمد أبو العلا: "لكن أعتقد أن طريقة إيهاب جلال ممكن تكون خطرة عليه أمام الأهلى، لأنها تعتمد على استدراج المنافسين لمنطقة جزائه خاصة في ظل فورمة بادجى وتوقعاته لو خطف كورة ولا اتنين ممكن يسجل ويصعب مهمة المقاصة".

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يخوض فريق الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم السبت، واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يلتقى مع نظيره مصر المقاصة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما حسم بطولة الدورى الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما دخل 34 هدفاً مرماهم.