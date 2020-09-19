شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: أرقام الأهلى حسست الجماهير أن بطولة الدورى شيء عادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، على حسم النادى الأهلى بطولة الدورى الممتاز الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، قبل نهايته بـ7 جولات هذا الموسم.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات للإعلامى أحمد شوبير في برنامج استاد أون تايم سبورت: "أرقام الأهلى بتحط ضغط على كل لاعيبه الأهلى القادمة، وبدأت تصدر للجماهير أن بطولة الدورى شيء عادى، وهى مش كدة خالص دى بطولة صعبة جدا ولازم الجمهور يقدر قيمتها مش معنى أننا بناخدها كتير تبقى سهلة".

وأضاف وليد صلاح: أهم نقطة بيعملها جهاز الأهلى هي الثبات الانفعالى في كل المواقف التي مر بها مثل خسارة السوبر أمام الزمالك وإصابة الشحات ورحيل رمضان صبحى واهتزاز المستوى، فأهم حاجة أوضة اللبس تكون قوية للم الشمل بسرعة لأن الأزمات إن لم تلم بسرعة بتأثر على الفريق، والأهلى ناجح في ذلك".

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يخوض فريق الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم السبت، واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يلتقى مع نظيره مصر المقاصة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما حسم بطولة الدورى الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما دخل 34 هدفاً مرماهم.

موعد مباراة الأهلى ضد مصر المقاصة فى الدورى والقنوات الناقلة



وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلى ومصر المقاصة اليوم على الهواء مباشرة مع وجود أستوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها.

ويرغب المارد الأحمر فى الفوز على الفريق الفيومى "المقاصة" خلال موقعة الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد وعلى رأسها التركيز فى منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث يستعد الفريق لنصف نهائى البطولة أمام الوداد المغربى كما يرغب الأحمر فى استعادة ذاكرة الانتصارات بعد التعادل السلبى فى الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق فى تحقيق أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.