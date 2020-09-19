شكرا لقرائتكم وليد صلاح: أتمنى من فايلر اللعب على الضغط المبكر على الفرق استعدادا للوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق، من السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى تغيير خطته واللعب على الضغط المبكر على الفرق لأنه سوف يحتاجها أمام الوداد في بطولة أفريقيا.

وقال وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق في تصريحات للإعلامى أحمد شوبير في برنامج استاد أون تايم سبورت: "أعتقد أن الأهلى مش هيضغط من بداية المباراة ويسعى إلى الاستحواذ واللعب على خطف هدف مبكر يريح الفريق ويفتح المباراة لحسمها".

وأضاف وليد صلاح: "أتمنى أن يجرب فايلر الضغط من المناطق الهجومية في المباريات المقبل بعد مباراة مصر المقاصة، لأن ممكن يحتاجها في مباراة الوداد في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا".

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يخوض فريق الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم السبت، واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يلتقى مع نظيره مصر المقاصة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما حسم بطولة الدورى الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما دخل 34 هدفاً مرماهم.