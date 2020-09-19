شكرا لقرائتكم فايلر يلاعب الجميع: لم أقرر البقاء مع الأهلى وحسم مصيرى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلى، الجدل الدائر حول مغادرته للقلعة الحمراء أكتوبر المقبل، على الرغم من إمتداد عقده حتى الصيف المقبل.

وينتهى تعاقد رينيه فايلر مع النادى الأهلى في يونيو 2021، ويتضمن بن يسمح له بالرحيل مجاناً في الفترة بين 1 إلى 10 من الشهر المذكور.

قال مدرب الأهلى في تصريحات نشرتها صحيفة "blick"السويسرية، " لا يزال عقدي مستمراً حتى الصيف المقبل ، سأقيم التجربة وأحلل كل شئ بعد نهاية الموسم الحالي وسأتخذ القرار المناسب".

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تابع رينيه فايلر، "الأهلي تطور كثيراً ، والفريق يكافئ نفسه بحسم لقب الدوري مبكراً قبل 7 مباريات من نهاية البطولة".

وألمحت الصحيفة، إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الأهلى بعد إصابة ديفيد سيزا مساعد رينيه فايلر بفيروس كورونا، إلى جانب رحيل أفضل لاعبي النادى رمضان صبحي إلى بيراميدز.

جدير بالذكر أن رينيه فايلر قاد الأهلى للتتويج بلقب الدوري المصري الموسم الحالي وللمرة الخامسة على التوالي والـ 42 في تاريخ القلعة الحمراء بعد خسارة الزمالك ضد أسوان بهدف نظيف مساء أمس،الجمعة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلى نظيره مصر المقاصة الثامنة مساء اليوم،بالجولة الـ 28 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب إستاد القاهرة.