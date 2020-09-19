شكرا لقرائتكم عبد الرحمن: الفوز ببطولات الدوري ليس سهلا وأطراف سعت الى إخراج مجلس الخطيب ولم تنجح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل عبد الرحمن أن الفوز ببطولة الدوري في النسخ الاثنين والأربعين لم يكن سهلاً كما يتوقع البعض لكنه يأتي نتيجة عدد من الأمور الهامة التي تساهم في صنع الإنجازات الواحدة تلو الأخرى.

أضاف عادل عبد الرحمن خلال الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة عبر قناة النادي الرسمية أن الاستقرار الإداري والاعداد الجيد من مجالس الإدارات بالإضافة الى اختيار عناصر من اللاعبين ومدربين وأجهزة فنية وإدارية تمتلك شخصية النادي ولديها طموحات الفوز اللامحدود.

وهنأ عادل عبد الرحمن النادي الأهلي بمناسبة الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز مشدداً على أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب يستحق الإشادة خاصة وأن هناك أطراف سعت الى إخراجه من تركيزه في البطولات لكنها لم تفلح بالإضافة الى سيد عبد الحفيظ الذي أراه تعرض للهجوم خلال الفترة الماضية بشكل كبير لكنه استطاع أن يقود الفريق نحو استقرار حتى وصل للقب الذي نحتفل به اليوم.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المقاصة المقرر لها الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز والتي يخوضها الأهلي بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها .

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن أشرف ، عمرو السولية ، بادجي ، قفشة ، على معلول ، جونيور أجاي ، جيرالدو ومحمد هاني.

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ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة، فيما يدخل المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة ، ولعب الأهلى 27 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، أما المقاصة فخاض 27 مباراة وحقق 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبوه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

واسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المباراة للحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة، وهانى خيرى "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمد نهاد "حكم رابع"، وطارق مجدى "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".

وتحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلى ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة، كان الفوز حليف الأهلى فى 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات، فيما كان الفوز حليف المقاصة فى مواجهتين فقط.