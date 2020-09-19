شكرا لقرائتكم فياريال يقلب خسارته لفوز على إيبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق فياريال تأخره بهدف أمام ضيفه إيبار إلى الفوز 2 -1 اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. وأهدر جيرارد مورينو ضربة جزاء لفياريال في الدقيقة التاسعة، ثم تقدم كيكي بهدف لإيبار في الدقيقة 50. ورد جيرارد مورينو بهدف التعادل لفياريال في الدقيقة 63، وتكفل باكو الكاسير بهدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 71. وحقق فياريال فوزه الأول ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، ليتقدم إلى الصدارة مؤقتا وتوقف رصيد إيبار عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

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