شكرا لقرائتكم بيرلو يستبعد انضمام سواريز إلى يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس انضمام لويس سواريز مهاجم برشلونة ومنتخب أوروغواي إلى فريقه مع استعداد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لانطلاق الموسم الجديد.
ويستهل بيرلو، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة ماوريسيو ساري على الرغم من عدم امتلاكه خبرة تدريبية، مشواره مع يوفنتوس باستضافة سامبدوريا يوم الأحد، مشيراً إلى أن يوفنتوس بحاجة إلى مهاجم لكن لا يوجد الوقت الكافي لحصول سواريز على جواز سفر إيطالي.
ووصل يوفنتوس إلى الحد الأقصى للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي بعد ضم البرازيلي آرثر من برشلونة والأميركي ويستون ماكيني ولن يستطيع التعاقد مع سواريز سوى بعد حصوله على جواز سفر إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال بيرلو: ننتظر الحصول على مهاجم، الوقت ما زال متاحا في سوق الانتقالات لذا فنحن نتعامل بهدوء وسعادة ولسنا متعجلين، سواريز سيكون صعبا لأن الأمر يحتاج إلى وقت طويل للحصول على جواز سفر لذا من المرجح ألا نضمه.
ويحق لسواريز الحصول على الجنسية لأن زوجته مواطنة إيطالية وفي المعتاد يحتاج الأمر إلى عدة سنوات وهي واحدة من التفاصيل التي تم التغاضي عنها عند ظهور تكهنات انضمامه إلى بطل إيطاليا الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بيرلو يستبعد انضمام سواريز إلى يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.