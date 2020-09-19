شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلي والمقاصة باستاد القاهرة في لقاء "التتويج" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الاهلي والمقاصة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز والتي يخوضها الأهلي بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.
ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن أشرف ، عمرو السولية ، بادجي ، قفشة ، على معلول ، جونيور أجاي ، جيرالدو ومحمد هاني ، فيما يلعب المقاصة المباراة بتشكيل ، مكوّن من: محمود حمدي ، أحمد محسن ، أحمد مودي ، محمد دبش ، عصام صبحي ، صلاح ريكو ، خالد أوتشو ، فوافي ، محمد أبراهيم ، ميدو جابر ، عمرو مرعي.
واسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المباراة للحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة، وهانى خيرى "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمد نهاد "حكم رابع"، وطارق مجدى "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".
وتحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلى ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة، كان الفوز حليف الأهلى فى 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات، فيما كان الفوز حليف المقاصة فى مواجهتين فقط.
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