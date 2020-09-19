شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: البطولات تصنع التاريخ وليس المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل مصطفى نجم الأهلي السابق، أن الفوز ببطولة الدوري يأتي لأسباب عديدة أهمها شخصية القلعة الحمرءا التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، خاصة وأنها تبدأ مع أي فرد يدخل من بوابة الجزيرة، أضاف خلال الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة عبر قناة النادي الرسمية، أن هناك عدد من اللاعبين يتوجون اليوم بالدوري وأعمارهم لم تتجاوز 20 عاماً مثل العربي بدر ومصطفى شوبير وهذا ما يمنح الأجيال المتعاقبة ثقافة الفوز باللقب المحلي الذي توج به النادي خلال المواسم السابقة عبر تاريخه.

وقال عادل مصطفى إن الفوز بالبطولات هو من يصنع التاريخ وليس المقابل المالي الذي يفضله القليلين، لذلك يستمر النادي في صدارته للمشهد الكروي المصري منذ انطلاق البطولة في أربعينيات القرن الماضي.

ويخوض فريق الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم السبت، واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يلتقى مع نظيره مصر المقاصة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما حسم بطولة الدورى الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف. Advertisements يدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما دخل 34 هدفاً مرماهم.

واسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المباراة للحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة، وهانى خيرى "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمد نهاد "حكم رابع"، وطارق مجدى "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".

وتحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلى ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة، كان الفوز حليف الأهلى فى 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات، فيما كان الفوز حليف المقاصة فى مواجهتين فقط.