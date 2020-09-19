شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتعادل مع نادى مصر سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا طنطا ونادى مصر سلبيا بعد نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بإستاد طنطا الرياضى ضمن فاعليات الجولة الثامنة والعشرين للدورى والذى يبحث فيه الفريقان عن الثلاث نقاط في إطار بحثهم عن الهروب من القاع ومحاولة البحث عن البقاء بجدول الدورى، والتقى فريق طنطا ونادى مصر مرة واحدة قبل صدام اليوم في ظل صعود نادى مصر لدوري الأضواء والشهرة لأول مرة هذا الموسم ، وانتهت المواجهة بفوز نادى مصر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الكلية الحربية بالجولة الحادية عشرة للمسابقة في 30 ديسمبر 2019 سجل ثنائية نادى مصر محمود إسماعيل وأحمد الشيخ وسجل هدف طنطا أحمد قطاوى.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ"رضا عبد العال" بعد توليه مسئولية تدريب طنطا خلفاً لأيمن المزين الذى رحل عن تدريب الفريق للمرة الثانية عقب رباعية أسوان ويسعى رضا عبد العال لترك بصمة جيدة مع فريقه ، في المقابل يظهر طارق عبد الله مديراً فنياً لنادى مصر لأول مرة الليلة عقب اعتذار خالد جلال عن الاستمرار في منصبه بعد الخسارة من المقاصة بثلاثية ، ويسعى للتمسك بالأمل الأخير للبقاء في دوري الأضواء والشهرة.