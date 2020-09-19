شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الممرات الشرفية للأهلى "حرية شخصية" ولم نطلبها من الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الممرات الشرفية للأهلى فى المباريات المتبقية من عمر الدورى بعد حسم اللقب هى حرية شخصية للأندية التى ترغب فى ذلك على أن يتم التنسيق مع مراقب المباراة قبلها، ولكن اتحاد الكرة لم يطلب هذا الأمر من الأندية بعد حسم الأهلى الدرع بشكل رسمى.. وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم تسليم الأهلى درع الدورى فى المباراة الأخيرة من عمر المسابقة وتحديدا فى الأسبوع الـ34 تحسبا لعدم استكمال المسابقة لأى سبب قهرى خاصة وأن الصراع مشتعل فى منطقة الهبوط ولم يتم حسمه.

فى السياق ذاته، هنأ اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، النادي الأهلي بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بدرع بطولة الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه. وقال محمد عبد السلام في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره على التتويج بطولة الدوري"، مؤكدا: "سوف نقيم ممر شرفي للاهلي في مباراة اليوم بعد التواصل مع اتحاد الكرة".

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار إلى أنه لا توجد أية عروض رسمية لمحمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي، مؤكدا: "لم نتلق أية عروض رسمية ولم نحدد سعر بيع اللاعب"، وأوضح: "لم نحدد تسعيرة بيع اللاعب حتى الآن وذلك كلام سوشيال ميديا ولم ندلي بمثل تلك التصريحات نهائيًا".

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وأكمل: "هناك بعض الأندية الخليجية التي تسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم، ولكن لم نتلق أية عروض رسمية". وعن مصير ايهاب جلال، المدير الفني للمقاصة، قال: "إيهاب جلال مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، ولم نفاتحه حتى الآن بشأن استمراره مع الفريق الموسم المقبل".

وواصل: "سوف نعقد جلسة مع المدرب في نهاية الموسم، لحسم مصيره"، مؤكدا: "إذا كان عرض بيراميدز لإيهاب جلال مغريا للغاية فلن نقف في طريقه، حتى ولو كان يرتبط معنا بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة".