شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى وكريم عبد الجواد يتأهلان لربع نهائى بطولة مانشستر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى، مروان الشوربجى المصنف السابع عالميا لرجال الاسكواش وكريم عبد الجواد المصنف الثالث، إلى الدور ربع النهائى ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وشهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً فى دور الـ 32 بتأهل 11 لاعباً ولاعبة إلى دور الـ 16 وتعد بطولة مانشستر أول بطولة فى اللعبة منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا.

وفاز مروان الشوربجى على منافسه الإنجليزى أدريان والر بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 49 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 9-11, 11-6, 11-6. بينما فاز كريم عبد الجواد على منافسه الانجليزى ديكلان جيمس بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:11-5, 17-15, 11-7.

فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.