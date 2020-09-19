أبو العلا: إيهاب جلال سيستغل حماس الأهلى بعد التتويج بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة سيواجه الأهلى بكل هدوء وسيحاول لعب كورته الهجومية خاصة بعد ضمان البقاء في الدورى، وقال نجم الزمالك السابق فى تصريحات للإعلامى أحمد شوبير فى برنامج استاد أون تايم سبورت: "أعتقد أن إيهاب جلال هيغير من طريقته لاستقبال حماس الأهلى خاصة بعد حسم الدورى رسميًا، وممكن يستغلها فى محاولة خطف الهدف الأول ويربك حسابات الأحمروالأهم بالنسبة له ألا يستقبل أى أهداف فى أول ربع ساعة حتى يدير المباراة بهدوء".
ويخوض فريق الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم السبت، واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يلتقى مع نظيره مصر المقاصة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما حسم بطولة الدورى الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف.
ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما دخل 34 هدفاً مرماهم.
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