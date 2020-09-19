شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا: إيهاب جلال سيستغل حماس الأهلى بعد التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة سيواجه الأهلى بكل هدوء وسيحاول لعب كورته الهجومية خاصة بعد ضمان البقاء في الدورى، وقال نجم الزمالك السابق فى تصريحات للإعلامى أحمد شوبير فى برنامج استاد أون تايم سبورت: "أعتقد أن إيهاب جلال هيغير من طريقته لاستقبال حماس الأهلى خاصة بعد حسم الدورى رسميًا، وممكن يستغلها فى محاولة خطف الهدف الأول ويربك حسابات الأحمروالأهم بالنسبة له ألا يستقبل أى أهداف فى أول ربع ساعة حتى يدير المباراة بهدوء".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "إيهاب جلال بيلعب أمام الأهلى النهاردة بأعصاب هادئة وبيلعب كورته الهجومية لأنه مش مضغوط وكل تفكيره حاليا هو تحسين مراكز المقاصة في مقابل فايلر اللى بيفكر في زيادة الأرقام القياسية لأنه الأكثر فوزا والأقل هزيمة والأكثر تهديفا والأقل استقبالا والدليل التشكيل الأساسى له والرجوع لخطته المناسبة".

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