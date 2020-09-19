شكرا لقرائتكم خبر عن 18 معلومة عن مواجهة الأهلى والمقاصة قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأهلى بطل الدورى للنسخة الحالية، لمواجهة مصر المقاصة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة، لاسيما وأن المارد الأحمر حسم التتويج بالدورى مبكرًا، وقبل نهاية المسابقة بـ 7 جولات، ونرصد أبرز 18 معلومة قبل مواجهة اليوم..

- الأهلي في صدارة ترتيب المسابقة برصيد 72 نقطة من 27 مباراة فاز في 23 منها وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة وسجل 63 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف فقط.

- المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة من 27 مباراة تفوق في 9 منها وتعادل في مثلها وخسر 9 مرات أيضاً وأحرز 37 هدفاً مقابل 34 تلقتها شباكه.

- اكتفى الأهلي بالتعادل السلبي في الجولة السابقة أمام الاتحاد السكندري في برج العرب وهو التعادل الثاني للفريق منذ عودة الدوري بعد توقف كورونا مقابل 7 انتصارات وخسارة واحدة.

- وليد سليمان على رأس قائمة هدافي الأهلي في الدوري هذا الموسم برصيد 8 أهداف ومحمد مجدي "أفشه" الأكثر صناعة للأهداف برصيد 7 تمريرات.

- المهاجم عمرو مرعي الهداف الأول لفريق المقاصة برصيد 6 أهداف ومحمد إبراهيم الأكثر صناعة للأهداف برصيد 6 تمريرات حاسمة.

- تفوق المقاصة على نادي مصر (3 – 0) في الجولة 27 وهو الفوز الرابع توالياً والسابع بعد استئناف المسابقة مقابل خسارتين أمام الزمالك ودجلة وتعادل حري الحدود.

- يغيب عن صفوف الأهلي الحارس علي لطفي وأحمد فتحي بينما يعود للقائمة ياسر إبراهيم وحسين الشحات بعد غياب طويل.

- خلت قائمة المقاصة لهذا اللقاء من الحارس أحمد عادل عبد المنعم وشريف حازم ومحمد دسوقي و محمد متولي"كناريا" والمغربي أحمد مرشوح.

- 17 مباراة جمعت الفريقين منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز 2010 – 2011.

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- الأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 12 فوزاً و 33 هدفاً مقابل فوزين و13هدفاً للمقاصة و3 تعادلات أخرها (2 – 2) بالجولة رقم 30 موسم 2016 - 2017 .

- في المواجهة الأولى تعادلا (1 – 1) بالجولة 15 لموسم 2010 – 2011 وسجل للأهلي محمد أبو تريكة من ركلة جزاء وتعادل سامح العيدروس للمقاصة.

- حسم الأهلي أخر لقاء أمام المقاصة بالجولة الحادية عشرة هذا الموسم (2 – 0) بتوقيع على معلول من ضربة جزاء ومحمد مجدي "افشه" وأقيم اللقاء في 1 يناير الماضي.

- القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 34.90 مليون يورو (652.23 مليون جنيه مصري).

- القيمة السوقية لفريق المقاصة تبلغ 6.50 مليون يورو (121.29 مليون جنيه مصري)

- معدل الأعمار في صفوف الأهلي 26 سنة و7 شهور وأكبر اللاعبين المدافع أحمد فتحي (34 سنة).

- متوسط الأعمار في فريق المقاصة 28 سنة و8 شهور وأكبر اللاعبين المهاجم صلاح أمين الذي أكمل عامه الـ 39 سنة أمس الجمعة.

- السويسري رينيه فايلر (47 سنة) تولى قيادة الأهلي في 31 أغسطس الماضي خلفاً لـ محمد يوسف.

- عاد إيهاب جلال (53 سنة) لقيادة فريق المقاصة منذ 1 مارس الماضي خلفاً للنيجيري إيمانويل إيمونيكي وشهد معه الفريق طفرة كبيرة بعد ان تقدم من المركز السادس عشر للمركز السابع.