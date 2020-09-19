شكرا لقرائتكم خبر عن رغم حسم الدورى..3 أسباب تدفعك لمشاهدة مباراة الأهلى والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صراع القمة بمسابقة الدورى العام بعدما حسم النادى الأهلى لقب البطولة للمرة الخامسة على التوالى ورقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، ومع ذلك تبقى الإثارة والمتعة حاضرة فى الايجيبشن ليج على باقى المراكز بداية من الوصافة التى استعلت بين الثلاث فرق، الزمالك والمقاولون وبيرامدميدز، وصولاً إلى صراع القاع الذى بات يضم العديد من الفرق فى دوامة الهبوط.

النادى الأهلى يخوض باقى مبارياته فى المسابقة رافعاً شعار " تحصيل حاصل" بعد حصد لقب الدورى ومع ذلك تبقى الإثارة والمتعة حاضرة أيضاً فى هذه المباريات التى ستشهد منح الفرصة للوجوه الجديدة للمشاركة وإثبات الذات وخاصة الناشئين.

ويخوض الأهلي فى الثامنة مساء اليوم، السبت، مباراة تحصيل حاصل بالدورى عندما يلتقي مع نظيره مصر المقاصة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، ومع ذلك تبقى المباراة ذات جاذبية جماهيرية لأكثر من سبب أبرزها.

الممر الشرفى

هنأ اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، النادي الأهلي بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بدرع بطولة الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، وقال محمد عبد السلام في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره على التتويج بطولة الدوري"، مؤكدا: "سوف نقيم ممر شرفي للاهلي في مباراة اليوم بعد التواصل مع اتحاد الكرة".

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عودة القوة الهجومية للأهلى

بعد 192 يوماً من الغياب عن المشاركة مع الأهلى يعود حسين الشحات، صانع ألعاب القلعة الحمراء، إلى الحسابات الفنية من جديد، ويستعد للظهور الأول مع الفريق بعد غياب دام لـ 10 مباريات كاملة عقب توقف كورونا فى مارس الماضى، بعد عملية "الفتاق" التى خضع لها قبل استئناف النشاط الرياضى بأيام ليغيب عن الفريق، قبل الانتظام فى التدريبات لينضم مؤخراً إلى قائمة الأهلى، وترغب جماهير الأهلى فى الاطمئنان على اكتمال القوة الهجومية لفريقها.

الندية فى مواجهات الأهلى والمقاصة

تحفل مواجهات الأهلى والمقاصة بالعديد من المتعة والإثارة، وتحمل مباراة الفريقين الرقم 18، بعدما سبق والتقى الفريقان فى 17 مواجهة ببطولة الدوري الممتاز، منذ صعود المقاصة لدورى الأضواء والشهرة موسم 2010-2011.

حقق الأهلي الفوز فى 12 مباراة، وكان التعادل حاضرًا فى ثلاث مباريات، جميعها بنتيجة التعادل الإيجابى، ولا وجود للتعادل السلبى، بينما حقق مصر المقاصة الفوز فى مباراتين.