شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يرفعون شعار " صديق الأمس ومنافس اليوم فى لقاء الأهلى والمقاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقاء شرفى، يخوض فريق الاهلي في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، مباراة تحصيل حاصل بالدورى عندما يلتقي مع نظيره مصر المقاصة بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، بعدما حسم بطولة الدوري الممتاز رسمياً بعد خسارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف ، ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما إستقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً ، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 إنتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

الأهلى والمقاصة بينهما الكثير من العلاقات التبادلية بشأن اللاعبين فى عملية الانتقال والبيع والشراء، ولذلك بات هناك أكثر من لاعب يحمل شعار " صديق الأمس ومنافس اليوم، ففى المقاصة يتواجد ثنائى الأهلى السابق " ميدو جابرومصطفى شبيطة، بينما فى الأهلى يتواجد ثلاثى المقاصة السابق " حسين الشحات وأحمد الشيخ ومحمود وحيد".

ويرغب المارد الأحمر في الفوز على الفريق الفيومي "المقاصة" خلال موقعة الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد وعلى رأسها التركيز في منافسات دوري أبطال أفريقيا حيث يستعد الفريق لنصف نهائي البطولة أمام الوداد المغربي كما يرغب الأحمر في إستعادة ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام زعيم الثغر بجانب رغبة الفريق في تحقيق أكبر عدد من الانتصارات هذا الموسم.

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وشهدت الأيام الماضية استعدادات مكثفة للأهلي قبل مواجهة الليلة المرتقبة وقام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتحدث مع لاعبيه بشأن أهم الأزمات الفنية التى وقع فيها الفريق خلال الفترة الماضية ويأتي في مقدمتها غياب الفاعلية الهجومية في بعض فترات المباراة بجانب التمركز الدفاعي الخاطئ الذي يسمح للمنافسين بالوصول لمرمى الاهلي بسهولة ولولا تألق محمد الشناوي في الفترة الأخيرة لأهتزت شباك الأحمر أكثر من مرة.

وتبدو أهم أوراق فايلر الرابحة في مباراة الليلة ، هي آليو بادجي وآليو بادجي وحمدي فتحي وكهربا وأجاي ومعلول ووليد سليمان ويغيب عن الاهلي في مباراة الليلة أحمد فتحي للأيقاف ، ويرغب المدرب السويسري في ظهور لاعبيه بحالتهم منذ بداية مباراة الليلة أمام الفريق الفيومي القومي وصاحب العروض الجيدة خلال الفترة الأخيرة.