عماد متعب يتغنى بمحمد الشناوى ويصفه بالأفضل فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، أن محمد الشناوى حارس الأهلى قائد بمعنى الكلمة ويجيد التعامل مع اللاعبين ويعرف متى ينتقد ومتى يهزر، وقال القناص في تصريحات للإعلامى أحمد شوبير في برنامج استاد أون تايم سبورت: "محمد الشناوى أفضل حارس على الإطلاق في مصر وقائد وكابتن وكل اللاعبين بتحبه ويجيد التعامل في كل المواقف وشايل الفريق كتير في مواقف صعبة خلال مشوار الأهلى وهو الأكثر مشاركة".
وأضاف متعب: "الشد العصبى بيختلف من فريق عاوز يحسم البطولة وفريق عاوز يكسب علشان يحتفل، ويوجه رسالة للجماهير أنى أنا البطل ومحدش أهدانى البطولة ولكن جاءت بأقدامى وأنا الأفضل فى مصر، والاحتفالات هتنتهى بعد يوم واحد وسيبدأ التفكير في بطولة أفريقيا، وفرصة كبيرة للاعبين أنها تثبت أنها الأحق في مركزه".
ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة جمعهم من 23 فوز و3 تعادلات وخسارة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، فيما يدخل فريق المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبيه 37 هدفاً فيما دخل 34 هدفاً مرماهم.
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